• El ICE detuvo a dos mexicanos al abordar vuelo hacia Los Ángeles; el gobernador de Washington y Alaska Airlines cuestionaron su actuación

Estados Unidos.- Agentes de migración detuvieron a dos migrantes mexicanos cuando embarcaban en un vuelo en Seattle con destino Los Ángeles, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Las detenciones se realizaron en la misma pasarela de acceso al avión, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

La agencia gubernamental aclaró en redes sociales que uno de los arrestados es Ricardo Larrondo Mendoza, “un extranjero ilegal de México que se quedó en el país más allá del plazo autorizado por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación”.Consultar atlas

La otra persona arrestada es otra migrante mexicana, Sofía Hernández Mejía, quien “arrojó un café caliente contra los agentes del ICE para obstaculizar” la operación.

Al identificarla, los funcionares descubrieron que había excedido el tiempo autorizado por su visado para permanecer en Estados Unidos y procedieron a su detención.

“Se le imputarán cargos por agredir a un agente federal”, agregó el comunicado.

El gobernador del estado de Washington, el demócrata Bob Ferguson, lamentó en redes sociales que el ICE “está completamente fuera de control”, al haber sembrado el caos en el aeropuerto.

También cuestionó el modus operandi de los agentes, quienes habrían violado una ley estatal que impide desde marzo que vayan ocultos por mascarillas y no se identifiquen.

Alaska Airlines, la aerolínea a la que pertenece el avión que iban a abordar los pasajeros, expresó en un comunicado sentirse “preocupada por la actuación policial” y destacó que está comprometida a “tratar a cada pasajero con dignidad y respeto”.

El aeropuerto de Seattle aseguró, por su parte, que se pondría en contacto con funcionarios federales para comprender lo que había sucedido.

Con información de EFE

Foto: @ICEgov