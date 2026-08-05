Detienen a “Desk”, ligado a robos cometidos en Tuxtla

– Eder “N” fue asegurado en la colonia 7 de Abril por desobediencia y resistencia durante un operativo –

Eder “N”, alias “Desk”, fue detenido en la colonia 7 de Abril, en Tuxtla Gutiérrez, por su probable responsabilidad en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre también estaría relacionado con diversos robos cometidos en la capital chiapaneca. La dependencia no precisó cuántos casos se le atribuyen ni en qué colonias habrían ocurrido.

La captura se realizó durante patrullajes preventivos en los que participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, junto con personal de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Tras su aseguramiento, Eder “N” fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos para vincularlo con los robos bajo investigación.