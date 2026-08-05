Detienen a Delio por venta de droga en Ixtapangajoya

– Le aseguraron tres bolsas con presunta marihuana y siete con cristal durante un recorrido en San José –

Delio “N” fue detenido en la colonia San José, municipio de Ixtapangajoya, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, luego de que policías le aseguraron envoltorios con posibles metanfetaminas y marihuana.

La captura ocurrió el tres de agosto de 2026, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaban recorridos preventivos. De acuerdo con el reporte, los agentes observaron al hombre a bordo de una motocicleta y este presuntamente intentó alejarse al notar la presencia policial.

Durante la revisión, le encontraron tres bolsitas con hierba seca de características similares a la marihuana y otras siete con una sustancia granulada parecida al cristal. Las autoridades señalaron que los narcóticos presuntamente eran transportados con fines de venta, versión que deberá ser acreditada durante la investigación.

Delio “N”, la motocicleta y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se informó el peso total de las sustancias, si el detenido cuenta con antecedentes ni si existen otras personas relacionadas con el caso.