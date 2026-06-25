Detienen a automovilista tras evadir revisión en Tuxtla

– Rafael “N” fue señalado de conducir a exceso de velocidad e insultar a agentes en un punto de inspección –

Rafael “N” fue detenido en Tuxtla Gutiérrez como presunto responsable del delito de desobediencia y resistencia de particulares, luego de que presuntamente evadió una revisión en un punto de inspección ubicado sobre la carretera Panamericana Tuxtla-San Fernando, en la colonia Plan de Ayala.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2026, cuando agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial tuvieron a la vista un vehículo Chevrolet con placas de Chiapas, conducido por el ahora detenido.

Según la carpeta de investigación, los elementos le marcaron el alto, pero el conductor mostró una actitud evasiva y comenzó a manejar a exceso de velocidad. Tras darle alcance, los agentes procedieron a su detención, luego de que presuntamente insultó y agredió verbalmente a los policías.

La Fiscalía de Distrito Metropolitano informó que en este caso el agraviado es Erik “N”, agente de Investigación e Inteligencia Ministerial. Además de la detención, la autoridad aseguró el vehículo involucrado para integrarlo a las diligencias correspondientes.

Rafael “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica por los hechos registrados en el punto de inspección.