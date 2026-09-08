Detienen a acusado por feminicidio de María Imelda

– Daniel “N” fue capturado en Tecpatán; la Fiscalía pedirá hasta 100 años de prisión por el crimen en Berriozábal –

Daniel “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio de María Imelda “N”, ocurrido en junio de 2024 en el municipio de Berriozábal, informó la Fiscalía General del Estado.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que la captura se realizó mediante una orden de cateo en la ranchería Nuevo Guadalupe, en Tecpatán, donde el imputado presuntamente permanecía oculto.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el crimen ocurrió en la ranchería Lindavista, perteneciente a Berriozábal. La dependencia sostiene que los trabajos de inteligencia e investigación permitieron ubicar al señalado y ejecutar su detención.

Llaven Abarca informó que el Ministerio Público solicitará la pena máxima prevista para el caso, que podría alcanzar hasta 100 años de prisión. Será el juez quien determine la situación jurídica de Daniel “N” y valore los datos de prueba presentados durante el proceso.

María Imelda dejó en la orfandad a cuatro menores de edad. La Fiscalía indicó que actualmente reciben acompañamiento psicológico e integral mediante un esquema coordinado con el Sistema DIF y el Voluntariado de la institución.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control, quien deberá resolver su situación jurídica en las próximas horas.