Detienen a 3 mujeres en posesión de dos armas AK-47 y municiones 

• La detención de las tres mujeres se realizaron durante una revisión de militares en el sector Barrancos de Culiacán, en Sinaloa

Sinaloa.- Fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a tres mujeres en posesión de armas de alto calibre y municiones.

En el sector Barrancos de Culiacán, elementos del Ejército mexicano realizaron una inspección de rutina a un vehículo en donde se trasladaban tres mujeres

Al llevar a cabo dicho revisión, militares les encontraron dos fusiles AK-47, doce cargadores abastecidos, 350 cartuchos útiles,, tres bolsos de mano, tres monederos y cinco celulares.

Las tres mujeres, junto con las armas y las municiones, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que continua con las investigaciones sobre el origen de los rifles.

Sinaloa vive una ola de violencia desde septiembre de 2024 debido a las pugnas de los grupos criminales Los Mayos y Los Chapitos, a raíz de la detención en un aeropuerto de Nuevo México, en Estados Unidos, del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, ocurrida el 25 de julio del año pasado.

De acuerdo con cifras ofrecidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde la disputa en septiembre de 2024 entre Chapitos y Mayos, se han detenido a más de mil 500 personas, decomisado más de tres mil armas de fuego, desmantelado más de 90 laboratorios de producción de metanfetamina y asegurado más de 53 mil 602 kilogramos de droga.

Desde que inició la narcoguerra en Sinaloa, han muerto la vida más de mil 700 personas entre criminales, policías, militares, niños, mujeres y otras víctimas colaterales, por lo que el Gobierno de México ha desplegado más de 11 mil 800 elementos de las fuerzas federales para resguardar la seguridad en la entidad.

Con información de SUN

Foto: Especial