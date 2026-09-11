Detienen a 119 generadores de violencia con Plan Cuautla

• Más de 119 personas consideradas generadoras de violencia han quedado detenidas como parte del Plan Cuautla en Morelos

Morelos.- Más de 119 personas consideradas generadoras de violencia han quedado detenidas como parte del Plan Cuautla, estrategia conjunta de los gobiernos federal y de Morelos para reducir la incidencia delictiva y atender las causas de la violencia en la región oriente de la entidad.

Durante la presentación de avances, la gobernadora Margarita González Saravia informó que su administración destinará 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre a acciones de seguridad, bienestar, infraestructura, educación, economía y cultura en el municipio.

El subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, indicó que el operativo cuenta con mil 708 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales.

Desde el inicio de la estrategia se han realizado 28 mil 231 operativos y 28 mil 510 visitas a establecimientos mercantiles y empresas.

En materia de procuración de justicia, reportó 86 detenciones, 91 cateos, 36 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 46 vinculaciones a proceso y seis sentencias.

Para combatir la extorsión se efectuaron 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y se obtuvieron 18 vinculaciones a proceso.

Además, la Red de Protección de Establecimientos contra la Extorsión pasó de mil a dos mil 336 unidades económicas, mientras que seis mercados públicos y la Central de Abasto incorporaron a 506 locatarios.

El secretario de Gobierno estatal, Edgar Maldonado, recordó que el Plan Cuautla comenzó el 28 de julio con la instalación de una Mesa de Construcción de Paz que sesiona diariamente para definir acciones operativas.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial