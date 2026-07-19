Detenido en Mérida por delincuencia organizada tenía nexos en el gobierno de Chiapas

Justo Rivera figura como socio de cuatro empresas en Tuxtla y medios locales lo vinculan con Rutilio Escandón

Justo Aurelio «N», detenido en Mérida como presunto operador financiero y logístico del Cártel del Noreste, mantenía actividad empresarial en Chiapas y fue señalado como una persona cercana al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Rivera Parrazales figura como socio de cuatro empresas del ramo farmacéutico registradas en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los reportes difundidos tras su captura, al menos una de esas compañías habría sido proveedora del Gobierno de Chiapas. Hasta ahora, las autoridades federales no han informado públicamente sobre algún vínculo político del detenido ni han confirmado la relación atribuida con el exmandatario.

El empresario fue capturado durante cateos realizados en cuatro inmuebles de Mérida y Komchén. La operación estuvo a cargo de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

En los predios fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, armas, municiones, dólares, joyería, aparente droga, equipos electrónicos y documentos. El valor de los bienes fue estimado en más de 145 millones de pesos.

Rivera Parrazales quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Las investigaciones deberán establecer el alcance de sus operaciones, el origen de los recursos y la relación de sus empresas con contratos públicos en Chiapas.