﻿Detectan posible exposición de datos personales de clientes de Aeroméxico

• La Secretaría Anticorrupción detectó la venta de una posible base de datos vinculada a la aerolínea Aeroméxico

López-Dóriga Digital

México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió de una posible exposición de datos personales en un sistema aparentemente relacionado con Aeroméxico.

El pasado 18 de septiembre se identificó una publicación en Telegram en la que un usuario ofrecía una base de datos de Aeroméxico, con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB.

Supuestamente, la base de datos contenía nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

La Secretaría Anticorrupción obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron los nombres de servidores públicos y figuras públicas.

De este modo se analizarán los datos para iniciar una investigación de oficio que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.

“En caso de que se inicie el procedimiento correspondiente, la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público”, añadió.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Markus Spiske / Unsplash