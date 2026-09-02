Detectan caso de Chagas en zona rural de Chilón

– La identificación oportuna permitirá iniciar tratamiento y reforzar acciones preventivas en comunidades de riesgo –

Por primera vez en Chiapas, un caso de enfermedad de Chagas fue detectado de manera oportuna mediante una estrategia de búsqueda activa entre población rural de zonas consideradas endémicas, informó la Secretaría de Salud estatal.

El hallazgo ocurrió en comunidades del municipio de Chilón, donde personal de Vectores realizó recorridos para identificar áreas de riesgo y aplicar pruebas rápidas a habitantes con el objetivo de localizar posibles casos.

De acuerdo con la dependencia, la detección permitirá que la persona identificada inicie tratamiento de manera oportuna y facilitará el seguimiento médico correspondiente.

Como parte de las acciones en campo, el personal también efectuó labores de control de los insectos transmisores dentro y fuera de las viviendas, además de reforzar medidas preventivas en las comunidades intervenidas.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de búsqueda activa permite obtener información más precisa sobre la presencia de la enfermedad en zonas rurales y fortalecer las tareas de vigilancia e investigación.

Las acciones continuarán en puntos considerados de riesgo, con énfasis en la detección temprana y el control del vector para reducir la posibilidad de nuevos contagios.