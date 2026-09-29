Destruyen construcciones dentro de La Encrucijada

– FGR reportó cultivos y cambio de uso de suelo en Manglares de Acapetahua, dentro de una zona natural protegida –

Nueve construcciones de madera y láminas fueron destruidas durante una diligencia realizada en la zona de amortiguamiento de los Manglares de Acapetahua, dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La intervención se llevó a cabo en el municipio de Acapetahua, luego de una denuncia por posibles afectaciones al ecosistema. De acuerdo con las investigaciones, en el sitio se habían establecido cultivos agrícolas, actividad que no está permitida conforme al Programa de Manejo de la reserva.

Durante la inspección también fueron identificados impactos relacionados con cambio de uso de suelo y ocupación de una zona considerada de alto valor ecológico, por lo que las autoridades procedieron a retirar las estructuras instaladas en el lugar.

La diligencia fue coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con apoyo de fuerzas federales, estatales y municipales.

Participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal de Acapetahua y Protección Civil.

Tras la intervención, el área quedó nuevamente bajo administración de la Conanp para continuar con las acciones de protección y conservación de la reserva.