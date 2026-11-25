– Representante de cinco mil afectados acusa retraso judicial de más de tres meses; 223 propietarios murieron –

Desplazados por el conflicto armado de 1994 en Chiapas protestaron frente a la sede del Poder Judicial Federal, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir una sentencia que permita indemnizar a unas cinco mil personas que perdieron sus tierras y su patrimonio.

Francisco Agustín Urbina Pérez, representante de los afectados de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas, acusó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa lleva más de tres meses sin resolver un recurso de revisión. Según explicó, el asunto estaba previsto para sentencia en septiembre, pero fue retirado y desde entonces les han solicitado nuevos plazos.

El dirigente señaló que las familias dejaron 441 pequeñas propiedades durante el levantamiento del EZLN. De sus titulares, afirmó, 223 ya fallecieron sin obtener una solución. Muchos de los sobrevivientes, añadió, trabajan ahora en oficios distintos a los del campo y enfrentan problemas de salud.

Urbina Pérez aclaró que buscan una indemnización y no recuperar las tierras, para evitar nuevos conflictos. Dijo que ya se presentaron avalúos y que están dispuestos a negociar el monto.

Entre 100 y 150 personas participaron en la protesta. También pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de más de tres décadas, sostienen que siguen esperando una respuesta por el patrimonio que perdieron.