Desplazados de Santa Martha exigen volver a sus casas

– Más de 50 familias marcharon en San Cristóbal; piden seguridad, pago de daños y justicia por cinco desaparecidos –

Familias desplazadas del sector Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó, marcharon este martes en San Cristóbal de Las Casas para exigir condiciones de seguridad que les permitan regresar a sus viviendas, además del pago de daños y avances en las investigaciones por personas desaparecidas.

El desplazamiento ocurrió el 29 de septiembre de 2022, cuando un grupo armado irrumpió en la comunidad en medio de un conflicto agrario, incendió viviendas y vehículos y obligó a decenas de familias a abandonar el lugar.

Durante la movilización, alrededor de 100 personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres, recorrieron el Eje Vial 1 hasta llegar a la sede del Poder Judicial del Estado, donde reclamaron atención a sus demandas.

Los manifestantes señalaron que más de 50 familias, unas 240 personas, continúan fuera de sus hogares y actualmente permanecen refugiadas en una bodega de la comunidad zapatista Polhó.

También exigieron justicia por la desaparición de cinco personas y pidieron que se investigue y sancione a quienes resulten responsables de la quema de viviendas, vehículos y otros hechos ocurridos en 2022.

Los desplazados afirmaron que la ayuda alimentaria ha disminuido y advirtieron que, si no reciben una respuesta, buscarán trasladarse a la Ciudad de México para solicitar la intervención de autoridades federales.