Despiden en Huixtla a hijo de exedil asesinado a tiros

– José Eduardo Hernández fue baleado en la carretera Huehuetán-Huixtla; viajaba con una mujer y un menor –

José Eduardo Hernández López, hijo del expresidente interino de Huixtla, Gilberto Hernández Gramajo, fue sepultado este jueves en el panteón municipal, un día después de ser asesinado a balazos sobre el tramo carretero Huehuetán-Huixtla.

El ataque ocurrió la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 263, cerca del crucero de Islamapa. La víctima, de 34 años, viajaba en una camioneta gris tipo Hilux en compañía de una mujer y un menor cuando fue agredida por personas desconocidas.

De acuerdo con los primeros reportes, José Eduardo murió dentro de la unidad. Peritos localizaron en el lugar tres casquillos percutidos, calibre 9 milímetros. También se informó que presentaba un disparo en el brazo y dos más en el tórax.

El cuerpo fue levantado durante la madrugada y trasladado al Semefo del ejido Álvaro Obregón, donde acudió su padre para reconocerlo. Después fue velado en su domicilio, ubicado en Villa de Las Flores, al sur de la cabecera municipal de Huixtla.

Este jueves, familiares, amigos y ciudadanos acompañaron el cortejo fúnebre hacia la iglesia y posteriormente al panteón municipal, donde recibió sepultura.

El crimen provocó indignación en redes sociales por la inseguridad en Huixtla. Según versiones locales, en junio cuatro personas de la cabecera municipal perdieron la vida a balazos, sin que se conozca la identidad de los responsables.