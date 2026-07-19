Despiden con rito islámico a líder expulsado de Chamula

Domingo López Ángel fue sepultado sin ataúd y orientado hacia La Meca en la colonia La Hormiga de San Cristóbal

Domingo López Ángel, quien encabezó a miles de indígenas expulsados de San Juan Chamula por motivos religiosos, fue sepultado en San Cristóbal de Las Casas conforme al rito islámico: envuelto en una tela blanca, sin ataúd y orientado hacia La Meca.

El hombre, de 78 años, fue inhumado en la parte más alta de la colonia La Hormiga, uno de los asentamientos donde se establecieron familias tzotziles que salieron de Chamula entre 1994 y 1996.

López Ángel fue reconocido como uno de los dirigentes de esa población desplazada y participó en grupos de resistencia civil pacífica y armada para defender a quienes fueron expulsados de sus comunidades.

También fue el primer indígena de la región en realizar la shahada, la profesión de fe con la que una persona ingresa al islam.

Su cuerpo fue velado en el barrio de Tlaxcala, donde vivió con su familia después de abandonar San Juan Chamula. En ese lugar se realizó el lavado ritual y posteriormente fue cubierto con un lienzo blanco.

Siete hombres cargaron el cuerpo hasta la sepultura. Al momento del entierro fue colocado sobre el costado derecho y con el rostro en dirección a La Meca, como marca la tradición islámica. Su despedida reunió a familiares y personas cercanas.