Despiden a Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos

• Un centenar de personas le dieron el último adiós a Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos en el Estado de México

México.- Familiares y amigos despidieron este sábado 9 de agosto de 2025 a Fernandito, niño de cinco años de edad asesinado por una deuda de mil pesos en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

“Fernandito, así es como te estamos despidiendo: “¡Chiquitibum a la bim-bom-ba, Fernando, Fernando, ra ra!”, coreaban las personas presentes en el funeral.

El menor fue despedido entre globos blancos y flores, en un cortejo fúnebre que culminó en el panteón municipal Altavista, ubicado en en la colonia Paso de Minas. El recorrido fue custodiado por autoridades locales y estatales.

Aproximadamente unas 100 personas, entre familiares, vecinos y amigos, acompañaron el cortejo fúnebre este sábado.

A una sola voz, familiares, vecinos y compañeros de la escuela despidieron este sábado a Fernandito, el menor asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz, en la zona oriente del Estado de México.

Con una porra, globos blancos, flores y los carritos que más le gustaban, así fue como decenas de personas le dieron el último adiós al pequeño de cinco años, residente la colonia Ejidal El Pino.

El cortejo fúnebre partió después de las 10 de la mañana, desde la zona alta de ese municipio donde lo velaron en una pequeña carpa instalada en un lote de terracería, hacia un panteón de la localidad.

Primero salieron las flores, coronas y cruces que fueron trasladadas en una camioneta, después la familia ingresó el féretro a una carroza color blanco en medio de porras y aplausos.

Algunas personas caminando, otros en autobuses y vehículos, todos unidos para acompañar a la señora Noemy y dar el último adiós al pequeño.

Por este caso fueron detenidas tres personas: la vecina que prestó mil pesos a la mamá de Fernandito, su esposo y la hija. Los tres fueron ingresados al penal de Neza Bordo por los delitos de secuestro y homicidio.

Con información de Milenio

Foto: Especial