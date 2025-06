Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

• Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y represalias por parte del director

Estados Unidos.- Este lunes un juez desestimó la demanda de 400 millones de dólares que Justin Baldoni hizo contra la actriz Blake Lively y Ryan Reynolds.

Baldoni alegaba extorsión y difamación pero se le permitió presentar otras acusaciones con relación a contratos.

“El dictamen de hoy es una victoria total y una reivindicación total para Blake Lively, junto con aquellos a quienes Justin Baldoni y las Partes Wayfarer arrastraron a su demanda de represalia, incluyendo a Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”, declararon los abogados de Blake Lively.

Además el equipo legal de Lively destacó que la demanda por 400 millones de dólares fue una «farsa» por parte de Baldoni.

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de ‘400 millones de dólares’ fue una farsa, y el Tribunal la descubrió sin reservas. Esperamos con interés la siguiente ronda, que busca obtener honorarios de abogados, una indemnización triple por daños y perjuicios y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y las demás Partes Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo”.

Recordemos que Blake Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y represalias por parte del director y gente del filme It Ends With Us, del que la actriz denunció malas condiciones.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial