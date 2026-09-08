Desde Chiapas hacia el mundo: alfabetizar es amar

– Eduardo Ramírez recibió Premio Unesco de Alfabetización en reconocimiento al programa Chiapas Puede –

En el marco de la conmemoración del 60 aniversario del Día Internacional de la Alfabetización 2026, “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, realizada en el municipio de Chamula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recibió el Premio Unesco-Confucio de Alfabetización, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en reconocimiento al trabajo que realiza el Gobierno de Chiapas, con el respaldo del Gobierno de México, mediante el programa Chiapas Puede.

Con la presencia de la subdirectora general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la Unesco, Lidia Arthur Brito; el secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Enrique Javier Ochoa Martínez; y el alfabetizador del Programa Chiapas Puede, Luis López Díaz, el gobernador celebró esta distinción a la labor que se desarrolla mediante esta iniciativa de alfabetización con arraigo cultural, que llega a las comunidades, especialmente a aquellas históricamente olvidadas.

El mandatario subrayó que el Gobierno de Chiapas comprende que alfabetizar es amar; por ello, impulsa el programa Chiapas Puede, una política educativa, humanista y con sentido social que tiene como propósito transformar la vida de las personas, fortalecer el tejido social y contribuir a la construcción de una sociedad que viva en paz, con dignidad, igualdad, prosperidad y conciencia, orgullosa de su historia, cultura, lengua y relación con la madre tierra.

Al referirse a los distintos casos de éxito de personas que han aprendido a leer y escribir, sostuvo que alfabetizar es amar y uno de los actos más humanos y solidarios que se pueden realizar por el prójimo. Por ello, convocó a las familias, a las y los estudiantes, adolescentes, jóvenes y docentes a sumarse a este movimiento social para llevar Chiapas Puede hasta el último rincón de las comunidades y enseñar a leer y escribir. Aseguró que, con el paso de los años, la historia y el mundo recordarán que el pueblo alfabetizó al pueblo.

“Chiapas Puede tiene alma, corazón, vida y permanecerá para siempre. Nos tocó esta lucha, este momento, pero quienes vienen detrás serán mejores generaciones: será un mejor Chiapas. Hicimos Chiapas Puede para llegar al alma y al orgullo, y para estimular que no hay un tiempo para aprender a leer y escribir. Este programa fortalece el tejido social, ya que mediante los círculos de estudio la gente hace comunidad, favoreciendo la paz social. Chiapas Puede no solo alfabetiza, sino humaniza, porque alfabetizar es amar”, expresó.

Ramírez Aguilar agradeció el pleno respaldo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, brinda a Chiapas en materia de educación. Asimismo, manifestó que su administración atiende el llamado de la mandataria de hacer del amor una política pública que se traduzca en mayor bienestar y mejores condiciones de vida para la población, especialmente para quienes más lo necesitan.

El Premio Unesco-Confucio de Alfabetización es uno de los Premios Internacionales de Alfabetización de la Unesco. En su edición 2026, fueron reconocidos en el municipio de Chamula seis destacados programas de alfabetización puestos en marcha en México, Colombia, Líbano, Reino de los Países Bajos, Nigeria y Tailandia, por su excepcional contribución al fomento de la alfabetización en todo el mundo.

En este evento estuvieron presentes ministras, ministros y representantes de 36 países: Angola, Algeria, Australia, Camerún, Chad, China, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Suazilandia, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gambia, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Haití, Indonesia, Irán, Madagascar, Malí, México, Marruecos, Namibia, Nepal, Omán, Corea del Sur, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, España, Tailandia, Togo, Uruguay, Venezuela.

Asimismo, asistieron las y los galardonados con los Premios Internacionales de Alfabetización de la Unesco 2026; invitados nacionales e internacionales, así como habitantes del municipio de Chamula.