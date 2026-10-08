Descarga eléctrica deja grave a hombre en Tapachula

– El sujeto, de nacionalidad haitiana, sufrió quemaduras al tocar cables cuando manipulaba un tubo en Ojo de Agua –

Un hombre de nacionalidad haitiana, de entre 30 y 35 años, resultó gravemente lesionado este jueves tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos en una casa de la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Tapachula.

De acuerdo con testigos, el trabajador manipulaba un tubo cuando al parecer hizo contacto con cables de energía eléctrica. La descarga le provocó quemaduras de consideración y lo dejó en condiciones que requirieron atención médica urgente.

Elementos de Halcones Rojos acudieron primero al sitio para brindarle auxilio y estabilizarlo. Poco después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron al Hospital Regional de Tapachula debido a la gravedad de las lesiones.

Policías municipales también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y apoyar durante la atención de la emergencia.

El incidente se registró en la zona de acceso a Raymundo Enríquez. Hasta el momento no se ha informado sobre la evolución médica del lesionado ni se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la descarga. (Fotos: OEM, RRSS)