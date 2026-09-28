Derrochará Melgar casi 800 mil pesos en su informe

– La cuenta incluye renta de hotel, equipo, impresos y espectaculares; medio cuestiona no usar un recinto público –

El segundo informe de gobierno del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, tendría un costo estimado de 778 mil 35 pesos, de acuerdo con información publicada por el medio REG Noticias, que cuestionó el monto previsto para un evento de un solo día.

Según documentos y cotizaciones citados por ese medio, entre los conceptos aparecen 110 mil 800 pesos por la renta del salón del Hotel Loma Real; 261 mil 854.75 pesos por audio, video, entarimado e iluminación; 211 mil 705.49 pesos en lonas, banners, pendones y otros impresos; 137 mil 184.08 pesos en libros, invitaciones, estuches y periódicos; además de espectaculares y playeras.

REG Noticias también cuestionó la elección del hotel al señalar que el Teatro de la Ciudad podría funcionar como alternativa pública y sin costo de renta. El medio sostiene que realizar ahí el informe permitiría eliminar al menos el gasto del salón y aprovechar infraestructura ya disponible.

La publicación plantea además que el desembolso debe revisarse desde la óptica de austeridad y rendición de cuentas, al tratarse de recursos públicos.

Hasta el momento, no se conoce una postura del Ayuntamiento de Tapachula sobre los montos difundidos ni sobre los criterios para elegir la sede y contratar los servicios señalados.