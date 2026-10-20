Derrape deja a joven herido en Tapachula

– Moisés “N”, de 25 años y originario de Nicaragua, sufrió una herida en la cabeza y una lesión en la clavícula –

Un motociclista de 25 años resultó lesionado este martes al derrapar sobre el camino a Raymundo Enríquez, en Tapachula, a la altura del motel Chiquititito. El joven, identificado como Moisés “N”, de nacionalidad nicaragüense, sufrió una herida en la cabeza y una posible lesión en la clavícula izquierda.

La corporación de rescate Halcones Rojos informó que recibió un reporte ciudadano sobre una persona herida en esa vialidad, por lo que envió las unidades 27-18 y 27-19. Al llegar, sus elementos encontraron al motociclista y comenzaron a revisarlo para determinar la gravedad de los golpes.

El propio joven relató a los socorristas que viajaba en una motocicleta cuando, al pasar por el sitio, derrapó y cayó sobre el asfalto. El reporte no establece qué ocasionó la pérdida de control de la unidad.

Durante la valoración, los rescatistas encontraron una herida de aproximadamente cinco centímetros en la parte posterior y superior de la cabeza, además de una deformidad en la zona de la clavícula izquierda, por lo que le practicaron curaciones y le colocaron vendajes.

Tras recibir los primeros auxilios, Moisés se trasladó por sus propios medios en un taxi a una institución hospitalaria para recibir atención especializada. No se informó posteriormente sobre su estado de salud.