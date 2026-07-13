Deportan a 656 mexicanos en cinco vuelos a Tapachula

– Los connacionales llegaron desde ciudades de Estados Unidos; entre ellos había 60 mujeres y 15 menores –

Un total de 656 mexicanos deportados por autoridades de Estados Unidos llegó durante el fin de semana al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en cinco vuelos que aterrizaron directamente en la frontera sur de Chiapas.

Las aeronaves procedían de ciudades como Houston, Abilene, Alexandría, Harlingen y El Paso. De acuerdo con las tarjetas informativas, entre las personas retornadas había 581 hombres, 60 mujeres y 15 menores de edad, quienes fueron recibidos bajo el programa “México te Abraza”.

Los vuelos fueron operados por las empresas Global Crossing Airlines y Eastern Express Airline, que llegaron con connacionales expulsados del país vecino. Para muchas familias, el regreso ocurrió después de haber visto frenado su intento de permanecer o trabajar en Estados Unidos.

Las cifras oficiales muestran un incremento fuerte en las deportaciones aéreas hacia la frontera sur. En el primer cuatrimestre del año, los puntos de recepción ubicados en Chiapas y Tabasco pasaron de recibir cerca de 7 mil connacionales retornados a 15 mil, en comparación con el último cuatrimestre de 2025.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración, desde el inicio de la actual administración de Donald Trump, en enero de 2025, 217 mil 976 mexicanos han sido expulsados de Estados Unidos a través de 16 puntos oficiales de recepción.