Denuncian envenenamiento de perros en San Cristóbal

– Vecinos de Tlaxcala reportaron animales muertos e intoxicados en la calle Francisco Guzmán y pidieron investigar –

Habitantes de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas denunciaron el hallazgo de varios perros sin vida o con síntomas graves de intoxicación en la vía pública, por lo que exigieron una investigación para determinar si fueron envenenados.

Los reportes se concentraron en el barrio de Tlaxcala, especialmente sobre la calle Francisco Guzmán, donde vecinos comenzaron a encontrar animales en condiciones críticas. Algunos ya habían muerto y otros presentaban señales de posible intoxicación.

De acuerdo con los denunciantes, los casos también se habrían registrado en otros puntos de la ciudad. La situación generó preocupación entre habitantes y colectivos protectores de animales, que advirtieron sobre un posible riesgo para mascotas y personas si la sustancia permanece en calles o banquetas.

Los vecinos solicitaron la intervención del presidente de la colonia para coordinar apoyo, atender a los animales afectados y establecer medidas preventivas en la zona.

Hasta este domingo, las autoridades municipales y el personal de salud no habían emitido una postura pública sobre lo ocurrido. Los habitantes insistieron en que se revise la calle Francisco Guzmán, se identifique la sustancia utilizada y se ubique a quien resulte responsable.