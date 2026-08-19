Denuncian despojo y amenazas en La Trinitaria

– Cuatro pobladores acusan retenciones multas ilegales impuestas tras disputar la propiedad de un terreno –

Cuatro pobladores del municipio de La Trinitaria se plantaron frente a Palacio de Gobierno, en la capital chiapaneca, para exigir garantías de seguridad y la intervención inmediata de las autoridades ante las amenazas, privaciones de la libertad y despojos que sufren por la disputa de un predio.

La abogada Oyuki Yuing explicó que la problemática escaló luego de que Irma Vázquez Pérez reclamara la posesión de un terreno heredado por su madre en 2021. Tras exigir sus derechos, la afectada fue retenida ilegalmente, lo que desató una serie de agresiones contra las personas que intentaron apoyarla.

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Entre las víctimas se encuentra Octavio Cruz Vázquez, quien permaneció retenido más de un día y fue obligado a pagar una multa superior a los 10 mil pesos, sanción impuesta también a Juana Jiménez Díaz y Amanda Vázquez López.

La representación legal de las víctimas solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar las anomalías en las carpetas de investigación y revisar si existe tráfico de influencias vinculado a un legislador local para proteger a los agresores en la zona.

Debido al clima de violencia en su comunidad, Irma Vázquez confirmó que tuvo que abandonar su hogar y permanece desplazada en Comitán junto a su familia por temor a sufrir un atentado contra su integridad física.