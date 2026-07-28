Denuncian corrupción en los mercados de Tapachula

– Locatarios señalan acaparamiento de locales, violencia y falta de aplicación del Reglamento de Mercados –

Rocío Palacios

Comerciantes de distintos mercados de Tapachula denunciaron un sistema de corrupción y complicidad que, aseguran, opera desde hace siete años con tolerancia del Ayuntamiento encabezado por Yamil Melgar Bravo.

De acuerdo con información publicada por REG Noticias, los inconformes acusaron que algunas personas concentran hasta 20, 10, cinco o cuatro locales, que son usados como bodegas o rentados a terceros, en lugar de entregarse a quienes necesitan un espacio para trabajar.

También señalaron que varios puestos cuentan con baños privados y oficinas construidas en su interior, lo que, según los locatarios, refleja un uso irregular de los espacios y posibles omisiones fiscales.

Los comerciantes afirmaron que la disputa por los locales ya generó asaltos a mano armada, amenazas e intentos de homicidio contra quienes exigen que se aplique el Reglamento de Mercados. Además, reprocharon que la administración municipal no haya mejorado la imagen, el orden ni las condiciones de los centros de abasto.

Pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal, así como de senadores y diputados, para revisar el manejo de los mercados, aplicar el reglamento y endurecer las sanciones contra servidores públicos y particulares que lucren con los espacios.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Tapachula no ha fijado una postura pública sobre estas acusaciones.