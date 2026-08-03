Denuncian cobros de 300 dólares en estación del INM

– Familiares de migrantes retenidos en Tapachula aseguran que les piden dinero para agilizar sus trámites –

Familiares de personas migrantes retenidas en la estación Siglo XXI, en Tapachula, denunciaron presuntos cobros de 300 dólares para acelerar trámites o gestionar su liberación.

La periodista Ángeles Mariscal expuso el caso durante un enlace con el medio Aristegui en Vivo. Señaló que decenas de extranjeros, principalmente de Cuba y Venezuela, permanecen entre 15 y 20 días dentro del inmueble sin información clara sobre su situación.

Explicó que muchos fueron deportados por Estados Unidos, pero sus países de origen no los reciben de vuelta. Esa condición los mantiene en un limbo migratorio, mientras el Instituto Nacional de Migración tampoco puede retenerlos de manera indefinida.

El activista Luis García Villagrán respaldó las denuncias y sostuvo que algunos familiares radicados en Estados Unidos y Cuba reciben solicitudes de dinero. También acusó falta de información, trato clasista y opacidad dentro de la estación.

Las acusaciones surgieron después del motín registrado la noche del sábado. El INM informó que la protesta fue provocada por inconformidades con los procesos migratorios y confirmó la detención de dos personas. En ese momento había alrededor de 100 extranjeros alojados.

Hasta ahora, la dependencia no ha fijado una postura pública sobre los presuntos cobros de 300 dólares.