﻿Debilidad en el mercado laboral eleva los retiros en Afores

• Entre enero y julio se retiraron 27 mil 521 millones de pesos por concepto de falta de fuente de trabajo

México.- Los retiros por desempleo de las Afores alcanzaron un registro récord, luego de que un millón 250 mil personas hicieron uso de este derecho, cifra que es consistente con la debilidad del mercado laboral, señalaron analistas económicos.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre enero y julio se retiraron 27 mil 521 millones de pesos por concepto de falta de fuente de trabajo, lo que representa un nivel histórico y un crecimiento de 23.4% en términos reales frente al mismo periodo del año pasado.

Junto con el problema de la desocupación, durante el mes de junio también se registró un crecimiento de la tasa de informalidad superior al 50%.

“El incremento en retiros por desempleo es consistente con la debilidad del mercado laboral. En el acumulado de enero a junio, el empleo total en México registra una pérdida de 293 mil empleos, explicada por una caída de 363 mil empleos formales y por un aumento de 70 mil en el sector informal.

“Destaca que la población ocupada en la formalidad hila seis meses consecutivos de caídas anuales y la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.02% en junio”, explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.

En julio, se rompió el récord mensual, pues los trabajadores dispusieron de 5 mil 582 millones de pesos, la cifra más alta registrada para un solo mes desde que la Consar lleva registros, en 2005.

A esto se suma que cerca de 1.25 millones de personas recurrieron a su Afore para solicitar el apoyo por desempleo en los primeros siete meses del año, reflejando presiones y menor ritmo de generación de empleo en el sector formal.

“El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de su ahorro tras 46 días sin cotizar ante el IMSS, y solo puede realizarse una vez cada cinco años. Respecto al número de trabajadores, un millón 250 mil personas hicieron uso de este derecho entre enero y julio, un incremento de 16.9% anual, mientras que tan solo en julio, 207 mil 348 personas concretaron el trámite, un aumento de 16.3% anual”, anotó la especialista.

Las administradoras que concentraron el mayor flujo de retiros de cuentas individuales fueron las afores de Coppel, Azteca y Banorte.

Para los analistas, el retiro por desempleo puede ser una alternativa para quienes enfrentan esta situación, pero también implica restar semanas de cotización del IMSS, lo que retrasaría la adquisición de pensión.

Aunque existe la opción legal de reintegrar voluntariamente los recursos más adelante para recuperar las semanas perdidas, los datos del sector muestran que un porcentaje mínimo de ahorradores realiza esta devolución.

“Estos retiros reducen las semanas de cotización de los trabajadores y los recursos disponibles para su jubilación, lo que agrava los bajos niveles de ahorro que caracterizan al sistema de pensiones en México”, apuntó Siller Pagaza.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial