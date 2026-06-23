Debate sobre identidad de género divide al Congreso

– Andrea Negrón defendió la inclusión y María Isabel Rodríguez cuestionó efectos para familias y menores –

La discusión de una iniciativa sobre cambio de identidad de género provocó un enfrentamiento en tribuna entre las diputadas Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y María Isabel Rodríguez Jiménez, de Morena, durante una sesión del Congreso de Chiapas.

La propuesta fue impulsada por Luz María Castillo Moreno, quien la defendió como parte de una agenda de inclusión y armonización de derechos. En tribuna, Rodríguez Jiménez cuestionó el alcance de la iniciativa y sus efectos en decisiones de madres y padres sobre sus hijas e hijos.

La diputada morenista advirtió que profesionistas, docentes o personas involucradas en procesos de acompañamiento a menores podrían enfrentar consecuencias legales, postura que llevó el debate al terreno de las familias, las infancias y la libertad de expresión.

Andrea Negrón respondió que los derechos humanos deben garantizarse a todas las personas y rechazó que la propuesta busque imponer identidades. Sostuvo que la inclusión debe evitar discriminación contra niñas, niños y adolescentes.

El intercambio también tocó argumentos religiosos. Negrón dijo venir de una familia creyente, pero sostuvo que la fe no debe usarse para excluir. Rodríguez Jiménez afirmó después que seguirá expresando sus convicciones. (Foto: Especial)