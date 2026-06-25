﻿DEA coloca al Cártel de Sinaloa y CJNG como prioridades ante la amenaza del fentanilo

• El titular de la agencia señaló que la población estadounidense espera que las autoridades eliminen esa amenaza

EFE

Estados Unidos.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como su principal prioridad en el combate al tráfico de fentanilo.

En un mensaje difundido este jueves por la Embajada de Estados Unidos en México, el administrador de la DEA, Terry Cole, afirmó que “el fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto” y señaló directamente a ambas organizaciones criminales.

Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, declaró el funcionario estadounidense en el video compartido por la representación diplomática.

Cole sostuvo que el impacto del opioide sintético ha destruido familias, devastado comunidades y puesto a prueba a las corporaciones encargadas de aplicar la ley en distintos niveles de Estados Unidos.

El titular de la agencia señaló que la población estadounidense espera que las autoridades eliminen esa amenaza y aseguró que la DEA trabaja con ese objetivo. En el mensaje no ofreció detalles sobre operaciones concretas ni atribuyó a los cárteles una amenaza general para la seguridad de ambos lados de la frontera.

Con información de Forbes

Foto: Especial