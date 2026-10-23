De Tuxtla al INE: renunciar es opcional

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Lysette Raquel Lameiro Camacho renunció este jueves 22 de octubre a la presidencia del Instituto de Administración Pública de Chiapas, y lo hizo con carta, video y un discurso muy digno. Dejó el cargo después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicara un reportaje, basado en documentos mercantiles, que la identifica como accionista de The Woods Bar, un negocio de Tijuana que el Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre dentro de una acción contra redes de corrupción y lavado de dinero. Washington lo vincula con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.

El calendario no ayuda. Según MCCI, Lameiro es socia fundadora del bar desde noviembre de 2020 y siguió en su capital social un año después de asumir la presidencia del IAP. Ella lo niega: habló de calumnias y difamaciones y presentó su salida como un deber moral para proteger a la institución. Lo que no negó es que había recibido solicitudes para separarse del cargo, así que la conciencia le habló, como suele pasar, después de la petición.

Lo llamativo es que no está sola. En la misma semana, dos titulares de instituciones públicas quedan bajo sospecha por presuntos conflictos de interés entre su cargo y los negocios de su entorno. Una ya se fue; la otra, en la capital del país, prefiere quedarse. Dos casos parecidos en siete días ya no son coincidencia, son síntoma, y algo debe estar pasando cuando el escándalo se volvió el ejercicio más puntual de la administración pública. Basta mirar hacia el INE para apreciar el contraste.

EL ÁRBITRO FUE AL CUMPLEAÑOS DEL EQUIPO DEL INE

En el futbol se da por hecho que el árbitro no acepta invitaciones a la fiesta de uno de los equipos. En el INE, al parecer, el reglamento es más flexible: hay pastel, hay proveedor y, para colmo, hay video. Según se ha difundido, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, apareció festejando su cumpleaños junto a un importante proveedor del instituto. Una coincidencia encantadora, de esas que solo se dan cuando uno cuida tanto la imparcialidad que la mantiene cerquita.

Como el pastel no alcanzó para el escándalo, se suma la presunta asignación de contratos millonarios a una empresa cuyo apoderado legal sería el chofer de la propia consejera. Hay que reconocerle al chofer una versatilidad admirable: lo mismo maneja que apodera, lo mismo da la vuelta en la esquina que recibe contratos. En cualquier empresa privada lo habrían ascendido; en el INE, por ahora, solo le deben una investigación.

La consejera presidenta ya dijo que no cederá a presiones, como si esto fuera un asunto político y no de transparencia. Tiene razón en una cosa: no es política, es pura administración. Y ahí está el detalle redondo, porque la dirección que asigna los contratos depende de la misma presidenta bajo señalamiento. Es decir, la investigada supervisa a quien reparte lo que se investiga. Un circuito cerrado de eficiencia envidiable, donde nadie tiene que molestarse en salir a buscar conflictos de interés porque ya viven todos en la misma casa.

Lo elemental, en cualquier institución con vergüenza, sería pedir permiso y apartarse mientras se investiga. Pero la firmeza de la consejera es notable, solo que la aplica en el lugar equivocado.

Y todo esto ocurre con 17 gubernaturas y 500 diputaciones en juego, y con una mayoría calificada en disputa. Un árbitro con señalamientos reiterados de cercanía con el gobierno, con título bajo cuestionamiento y con proveedores en el brindis pide a los partidos que confíen en su silbato. Lo que de verdad se juega el INE no es una elección, sino su credibilidad, y esa, a diferencia del pastel, no se reparte entre los invitados.