Culebra es capturada en casa de Tuxtla Gutiérrez

– Protección Civil Municipal atendió el reporte ciudadano y entregó el ejemplar a la Profepa –

Una serpiente ratonera fue localizada dentro de una vivienda del fraccionamiento Bosques de la Trinidad, en Tuxtla Gutiérrez, lo que llevó a sus habitantes a solicitar la intervención de Protección Civil Municipal. El animal fue resguardado y posteriormente entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La Secretaría de Protección Civil informó que la atención ocurrió este martes 20 de octubre, después de recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de fauna silvestre en el interior de la casa. Elementos de la Base CODAEC acudieron al domicilio para hacerse cargo de la situación.

Una vez asegurado el ejemplar, los rescatistas lo pusieron a disposición de la Profepa, dependencia federal encargada de continuar el procedimiento conforme a las disposiciones ambientales.

Las autoridades destacaron la importancia de avisar a los servicios de emergencia cuando se encuentran animales silvestres en zonas habitadas, en lugar de intentar capturarlos o manipularlos por cuenta propia.

Protección Civil agradeció la colaboración de los vecinos que realizaron el reporte y pidió evitar acciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los ejemplares de fauna silvestre.