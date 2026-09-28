﻿“Cuidado con la ilusión del rearme”, el papa León XIV advierte a Europa

• Hoy en día “se menosprecia el valor de la palabra dada y se presume más bien de la mentira y el engaño”, expresó el sumo pontífice

EFE

Francia.- El papa instó este lunes a Europa “a poner fin” a la espiral en la que se han convertido las relaciones humanas y entre los estados, que se están volviendo cada vez “más bárbaras”, en un discurso desde la ciudad Metz en el contexto de la última etapa de su viaje a Francia.

León XIV denunció que “hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras”, y que “se menosprecia el valor de la palabra dada y se presume más bien de la mentira y el engaño”.

Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro, que ha sabido cultivar y preservar, pues ha demostrado ampliamente, en los últimos ochenta años, que es posible hacer valer opiniones, reivindicaciones e intereses divergentes, encontrándose en lugar de enfrentarse”, dijo el pontífice.

En esa ciudad defendió que “el derecho internacional y el multilateralismo hacen hincapié en la igualdad efectiva de los estados en sus relaciones mutuas, y constituyen el mejor antídoto contra la voluntad de dominación, que es la raíz de todo conflicto”.

Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva inútil masacre que cada día causa innumerables víctimas civiles”, destacó el pontífice estadounidense.

Y añadió: “Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, dijo el papa a las instituciones europeas.

Subrayó que la búsqueda de la paz no puede ser “ingenua”, pero advirtió que “hay que tener cuidado con la ilusión del rearme”.

“No es casual que los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar y las decisiones que esto conlleva sean presentados por muchos gobernantes con la justificación del peligro respecto a los otros”, dijo al recordar las palabras de su discurso para la Jornada Mundial de la Paz de este año.

Entonces el papa preguntó a Europa si hace realmente “esfuerzos creativos” para promover la paz en el mundo, “o si simplemente estamos tratando de detener la hemorragia de la guerra y prepararnos mejor para las que suponemos que todavía está por venir”.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/BENOIT TESSIER / POOL MAXPPP OUT