Cuestionan captura de perro en el ZooMAT

– La organización pide revisar el protocolo utilizado y saber si hubo capacitación y valoración veterinaria –

La organización Defensoría Animal cuestionó el método utilizado para capturar a un perro que se encontraba dentro de las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), en Tuxtla Gutiérrez, y pidió revisar si durante el procedimiento se aplicaron los protocolos correspondientes.

El pronunciamiento surgió después de que la asociación recibiera imágenes relacionadas con la captura.

Según su valoración, el animal mostraba un comportamiento asustado, reactivo o feral, condición que, sostuvo, no elimina las obligaciones legales sobre su manejo y bienestar.

La organización aclaró que no cuestiona la necesidad de retirar al perro del zoológico si representaba un riesgo, sino la forma en que habría sido contenido.

Defensoría Animal citó disposiciones estatales y municipales sobre protección de fauna y pidió conocer qué protocolo técnico se utilizó, si el personal contaba con capacitación para manejar animales reactivos y si se consideraron alternativas de contención que redujeran riesgos.

También solicitó saber si posteriormente se realizó una valoración veterinaria para establecer el estado de salud del ejemplar.