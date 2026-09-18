﻿Cuba registra un nuevo apagón nacional; es el octavo de 2026

• El apagón dejó nuevamente sin electricidad a más de nueve millones de habitantes

Cuba.- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado, convirtiéndose en el octavo corte de electricidad que afecta a toda la isla durante 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A través de sus redes sociales, la dependencia confirmó la desconexión total del sistema eléctrico y señaló que ya se pusieron en marcha los protocolos correspondientes para restablecer el servicio. El apagón dejó nuevamente sin electricidad a más de nueve millones de habitantes.

Asimismo especificó que «la falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país», que incluye a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas.

A su vez, la compañía estatal Unión Eléctrica confirmó que se produjo la desconexión del SEN desde Matanzas hasta la provincia Guantánamo (extremo este).

Posteriormente explicó que la causa de la caída parcial del SEN fue por un «disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos» y añadió que «en este minuto se encuentra totalmente desconectado».

Cuba pasa por crisis energética desde 2024

Con una capacidad de producción eléctrica escasa, Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde 2024, situación que se ha agravado desde enero con el bloqueo petrolero impuesto por EU., lo que ha provocado cortes eléctricos de más de veinte horas y hasta varios días sucesivos en muchos lugares de la isla.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, en julio se sumaron otros tres en apenas ocho días y el pasado agosto fueron otras dos las interrupciones totales, sumando entonces un total de siete en el curso de este año.

De acuerdo con las experiencias anteriores, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues supone generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente corriente a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan producir energía en grandes cantidades y satisfacer la demanda.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el cerco petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100 mil barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Con información de EFE

Foto: EFE