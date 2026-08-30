Cuatrimoto arde en carretera de Venustiano Carranza

– El fuego se habría originado por un cortocircuito; la unidad quedó dañada y no se reportaron personas lesionadas –

Una cuatrimoto terminó envuelta en llamas mientras circulaba por el tramo carretero que comunica con la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó de manera repentina mientras la unidad avanzaba por la carretera. De forma preliminar, se señaló que un posible cortocircuito en el sistema eléctrico habría originado el fuego.

Las llamas se extendieron rápidamente sobre la cuatrimoto, por lo que se solicitó apoyo para atender la emergencia y evitar que el incendio alcanzara otras áreas cercanas al camino.

Elementos que acudieron al lugar realizaron las maniobras necesarias para controlar el fuego y revisar la zona. Tras la atención del incidente, se confirmó que ninguna persona resultó lesionada.

La cuatrimoto presentó daños materiales de consideración, aunque no se precisó si la unidad quedó totalmente destruida ni el monto de las pérdidas.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y mantuvieron bajo vigilancia el tramo mientras concluían las labores de atención.