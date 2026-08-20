FILÍPICAS

Paco Ramírez

CUANDO ÉXITO Y JUVENTUD COINCIDEN EN EL DOLOR

Hay días en los que el periodismo te obliga a mirar el dolor de frente, pero también te regala la fortuna de atestiguar cómo la empatía puede transformar la realidad de una sala de hospital. Eso fue lo que ocurrió en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas, un recinto donde diariamente se libran las batallas más feroces y silenciosas de nuestra sociedad: la de los niños que luchan contra el cáncer.

En una feliz coincidencia de agendas y voluntades, dos corrientes de solidaridad se cruzaron en los pasillos de este centro médico con una misma causa: recordar a esos pequeños que no están solos.

Un gigante en la duela y en la empatía

Por un lado, la imponente figura de Eduardo Nájera, el legendario exbasquetbolista de la NBA que hoy recorre el estado con la gira “Los Primeros”. Ver a un titán del deporte —acompañado por Bárbara Altuzar Galindo, titular de Indeporte— agacharse para mirar a los ojos a un pequeño paciente, nos recuerda que el verdadero éxito no se mide en los puntos anotados, sino en la alegría que dejas en el alma de un niño enfermo.

Nájera no trajo canastas ni trofeos. Trajo algo mucho más valioso: un poderoso estímulo de esperanza para los internos y sus familias, una señal de que allá afuera el mundo no los ha olvidado.

La juventud que no es indiferente

Casi al mismo tiempo, las instalaciones se inundaron del entusiasmo de los Grupos Scout 1 y 4 de Provincia. Rostros jóvenes como los de Leonardo Ramírez Gordillo, María Fernanda Espinosa Sotomayor y Maximiliano Ramírez Gordillo, respaldados por sus jefes de grupo Fernando Jiménez, Annie Moreno y Karina Sotomayor, recorrían el hospital con una misión gigante: consolidar el «Tapatón Centenario 2026».

Su meta de reunir 11 toneladas de tapas plásticas para reciclar no es solo una cifra logística. Es el financiamiento directo para los costosos tratamientos de estos pequeños, un esfuerzo que Marcela Páez de Vargas, vicepresidenta del Voluntariado del Hospital, agradeció profundamente.

Un saludo a través del cristal

Hubo una imagen que se quedó grabada en la memoria de los presentes. A través de los cristales de las salas de oncología, donde el aislamiento es obligatorio, los scouts levantaron sus manos en señal de triunfo. Del otro lado, los rostros infantiles, iluminados por la sorpresa, respondieron al saludo.

Ese reflejo en el vidrio unió dos mundos: el de los jóvenes sanos que han decidido que el dolor ajeno sí es su problema, y el de los pequeños guerreros que sueñan con el día en que puedan volver a las aulas y tocar esa campana que anuncia la victoria sobre la enfermedad.

Ante la adversidad de la salud infantil, ningún gigante es tan alto como para no arrodillarse a consolar. Fue una tarde donde el deporte de élite y el voluntariado juvenil firmaron un pacto silencioso para abrazar a la niñez chiapaneca. En este recorrido estuvo presente Adrian Pérez Muñoz, Presidente de la Provincia Scout Chiapas.