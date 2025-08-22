Crystal Palace vence al Liverpool y conquista la Community Shield

• Para el Palace este es su segundo título mayor luego de conquistar en mayo pasado apenas su primer trofeo de relevancia en el futbol inglés con la FA Cup

Inglaterra.- A tres meses de haber conquistado su histórico título en FA Cup, Crystal Palace arrancó la temporada 2025-2026 con la obtención de la Community Shield en Inglaterra, tras vencer 2-3 en penales al Liverpool, luego de igualar a dos goles el la fase regular.

Nuevamente con Wimbledon como escenario, el balompié inglés inició la temporada oficial con el primer título en juego entre el campeón de la Premier League y de la FA Cup del calendario pasado.

Obligados a remar en contra del resultado en par de ocasiones por los goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong para los Reds, el Palace logró igualar las acciones con las anotaciones de Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr.

Incluido un polémico desenlace por una mano en propia área que no resultó designada como penal en contra del Liverpool al cierre del encuentro, la definición del título se definió desde los once pasos, con una tanda de penales en la que los de Merseyside fallaron tres de sus cinco ocasiones, mientras que el Crystal Palace anotó tres tantos suficientes para hacerse con el trofeo.

Para el Palace este es su segundo título mayor luego de conquistar en mayo pasado apenas su primer trofeo de relevancia en el futbol inglés con la FA Cup, nuevamente con la figura individual de Dean Henderson, portero que el pasado 17 de mayo atajó el penal definitivo ante Manchester City y ahora detuvo dos de los lanzamientos rivales.

Concluida la Community Shield, el futbol británico aperturó su campaña 2025-2026 en el máximo circuito, que a partir del próximo fin de semana comenzará sus actividades en la Premier League.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial