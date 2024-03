Critica López Obrador el actuar del INE

• El mandatario federal abundó que la entrevista con Afinogenova había tenido más de 3 millones de reproducciones

En la mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que las autoridades electorales hayan descartado investigar el uso de bots en su contra, pero a la par “lo censuren”, por la entrevista que le hizo la periodista de origen ruso Inna Afinogenova, para el de Canal Red.

“Ayer estaba yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots: ¿De dónde salía el dinero? ¿Quién pagaba eso? Y contestaron los del INE o los del Tribunal (Electoral) que eso no les correspondía. ¡Ahhhh pero sí les corresponde censurarme porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes!”.

En ese sentido, el mandatario federal abundó que la entrevista con Afinogenova había tenido más de 3 millones de reproducciones, “y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajaran, me censuraron, y cumplí, porque no quiero tener problemas. Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo, y ya la bajé, ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen, pero ahorita la enlataron ya, como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver porque ya la enlataron”.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo criticó también que en cambio, hace unos días estuvo en México la legisladora española de ultraderecha, Cayetana Álvarez de Toledo, “pro franquista” a hablar mal de él y de su gobierno.

“Porque van los conservadores de México a acusarme con el rey de España que este… sí entonces traen también a las marquesas a hablar mal de mí y ¿quién la trae, quién le paga? Pues los mismos que pagan los bots. Pero a la marquesa no la tocan ni con el pétalo de una rosa los del INE, los del Tribunal”.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que un día sí y otro también “me calumnian”, pero sin que le den posibilidad de réplica.