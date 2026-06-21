﻿Crece la presión para que Starmer deje el gobierno británico

• El mandatario estaría evaluando durante el fin de semana su futuro político y podría comunicar una salida ordenada

Inglaterra.- El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta nuevas versiones sobre una posible dimisión; luego de que medios del Reino Unido informaran que podría anunciar próximamente un calendario para dejar el cargo, en medio de una creciente rebelión dentro del Partido Laborista.

De acuerdo con un reporte del periódico The Observer, Starmer estaría evaluando durante el fin de semana su futuro político y podría comunicar una salida ordenada. Sin embargo, una fuente del gobierno británico rechazó que la decisión estuviera tomada y aseguró que el mandatario continúa centrado en sus funciones.

La presión aumentó después de que Andy Burnham (alcalde del municipio Gran Mánchester desde 2017) consiguiera una contundente victoria en una elección parcial y regresara al Parlamento, resultado que lo coloca en posición de disputar el liderazgo laborista. Más de 100 diputados del partido pidieron públicamente que Starmer renuncie o presente una hoja de ruta para su salida.

El propio primer ministro aseguró un día antes que no abandonaría el cargo, y que competiría si se convoca una elección interna. También advirtió que una lucha por el liderazgo podría sumir al laborismo en una etapa de divisiones cuando el gobierno enfrenta dificultades económicas, pérdida de apoyo electoral y el avance de Reform UK.

La crisis coincide con una renovada discusión sobre la relación del Reino Unido con Europa. Unas mil 500 personas marcharon este sábado por el centro de Londres para pedir la reincorporación del país a la Unión Europea (UE), a pocos días del décimo aniversario del referéndum del Brexit, celebrado el 23 de junio de 2016.

Portando banderas europeas y mensajes como “Queremos nuestra estrella de vuelta”, “Re:Unión” o “Volver a la UE por el comercio y el empleo”, los manifestantes recorrieron el trayecto entre Temple y la plaza del Parlamento. Los organizadores sostuvieron que la salida del bloque agravó el costo de vida y redujo las oportunidades económicas, especialmente para las generaciones más jóvenes.

Recientemente, Starmer defendió un acercamiento con Bruselas y la reconstrucción de los vínculos económicos y políticos con la UE, aunque hasta ahora no ha propuesto formalmente el regreso al bloque. Dentro del propio laborismo, algunas figuras han comenzado a plantear abiertamente esa posibilidad, mientras que otras promueven una relación más estrecha sin revertir el Brexit.

El debate tiene un fuerte componente económico: el crecimiento británico perdió impulso tras el referéndum y, una década después, las previsiones para este año apuntan a una expansión de apenas 0.8 al 0.9 %. En ese contexto, los rumores sobre la continuidad de Starmer reflejan algo más que una disputa interna por el liderazgo: la existencia de un descontento acumulado por el rumbo económico y político del país.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN