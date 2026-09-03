Crece 7.14% por ciento cifra de mujeres asesinadas

– De enero a agosto suman 45 víctimas; 27 fueron feminicidios y 18 homicidios dolosos, según cifras de la FGE –

Un total de 45 mujeres fueron asesinadas en Chiapas entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, dato que representa un aumento de 7.14 por ciento frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 42 víctimas.

Del total registrado este año, 27 casos corresponden a feminicidio y 18 a homicidio doloso. La FGE reportó 27 carpetas de investigación por feminicidio y 17 por homicidio doloso, estas últimas relacionadas con 18 víctimas.

En el caso de los feminicidios, las 27 víctimas representan un incremento de 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Tapachula concentra cinco casos, Tuxtla Chico tres y Tuxtla Gutiérrez dos, mientras el resto se distribuye en distintos municipios del estado.

A estos registros se sumaron dos muertes violentas ocurridas durante el último fin de semana de agosto en Tuxtla Gutiérrez. Uno de los casos corresponde a una mujer localizada en el Libramiento Sur, cuya carpeta por feminicidio no aparecía todavía en el reporte semanal consultado hasta el 1 de septiembre.

La Colectiva 50 Más 1 Chiapas pidió reforzar las acciones de prevención, protección e investigación con perspectiva de género. Las cifras oficiales muestran que la violencia letal contra mujeres aumentó en comparación con 2025.