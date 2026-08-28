﻿“Coyote vs. Acme”: la película que Warner Bros. quiso desaparecer 

• “Coyote vs. Acme” llegó este 27 de agosto a las salas con una historia detrás de cámaras tan sorprendente como su propia trama

México.- El cine comienza a renovar su cartelera con propuestas que buscan conquistar al público después de la temporada de los grandes estrenos veraniegos. Entre las películas que han despertado mayor curiosidad se encuentra “Coyote vs. Acme”, una producción que lleva a uno de los personajes más castigados de los Looney Tunes al centro de la pantalla grande.

Después de 77 años de perseguir al Correcaminos y sufrir todo tipo de accidentes, el Coyote finalmente tiene un papel protagónico en una película que combina acción en vivo y animación 2D. Sin embargo, llegar a las salas no fue sencillo: el proyecto estuvo a punto de desaparecer y durante meses se convirtió en uno de los casos más polémicos de Hollywood.

El Coyote y el Correcaminos fueron creados en 1949 como parte del universo de Warner Bros. La premisa era sencilla, pero efectiva: un depredador que utiliza todo tipo de estrategias para atrapar a su presa, aunque sus propios planes terminan provocándole los accidentes más disparatados.

Aunque el personaje tuvo breves apariciones en películas como “Space Jam”, nunca había encabezado una producción cinematográfica. Eso cambia con “Coyote vs. Acme”, inspirada en una idea publicada originalmente en 1990 por el humorista Ian Frazier en The New Yorker.

La historia imagina al Coyote demandando a la compañía Acme por los productos defectuosos que utiliza constantemente y que, en lugar de ayudarlo a atrapar al Correcaminos, terminan provocándole lesiones físicas y daños psicológicos.

La cinta fue dirigida por Dave Green, responsable de trabajos relacionados con franquicias como “Tortugas Ninja” y “Spider-Man”, y cuenta con la participación de John Cena como un abogado corporativo que representa a Acme.

El rodaje comenzó en 2022, pero en 2023 Warner Bros. decidió archivar el proyecto como parte de una estrategia para afrontar problemas fiscales. La decisión provocó críticas de espectadores y miembros de la industria cinematográfica, quienes reclamaron que la película tuviera la oportunidad de llegar al público.

Finalmente, la producción encontró una salida. Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución en 2025 por alrededor de 50 millones de dólares, permitiendo que la cinta pudiera tener finalmente un estreno comercial.

La recepción de la crítica también ha generado expectativas. Diversos medios especializados han destacado la combinación de animación e imagen real y el humor de la producción, mientras que las primeras opiniones apuntan a que los seguidores de los Looney Tunes podrían encontrar en ella una propuesta divertida y diferente.

La película también tiene el reto de acercarse al éxito de “Space Jam”, que en 1996 consiguió alrededor de 230 millones de dólares en taquilla. Su secuela, “Space Jam: A New Legacy”, estrenada en 2021, recaudó cerca de 163 millones de dólares y fue considerada uno de los fracasos comerciales de ese año.

Con información de SUN

Foto: AP/Ketchup Entertainment