﻿Courtois deja en el aire su futuro con Bélgica 

• El portero Thibaut Courtois tuvo que salir de cambio en el duelo ante España por una lesión, lo que fue determinante en el resultado final

Estados Unidos.- El portero Thibaut Courtois dejó en el aire su futuro con la Selección de de Bélgica, tras la eliminación en cuartos de final del Mundial 2026 ante España.

En zona mixta tras el duelo realizado en el Estadio Los Ángeles, California, el portero belga apuntó que de momento quiere tomar un descanso y hab lar de su decisión con la Federación de su país de cara a la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

“De cara a mi futuro en la selección, veremos. Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa”, señaló.

“Al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido”, argumentó el guardameta del Real Madrid.

La actuación de Thibaut Courtois en el choque entre España y Bélgica en el Mundial 2026 estuvo marcada por la brillantez y la fatalidad.

Durante los 70 minutos que se mantuvo en la cancha, el guardameta del Real Madrid fue una auténtica muralla y el principal argumento competitivo de los Diablos Rojos. Courtois registró un total de cuatro atajadas de altísimo nivel que frustraron los constantes embates de la ofensiva española.

Sin embargo, al 71′ el arquero belga sintió una fuerte molestia física en el muslo izquierdo, que lo obligó a salir del terreno de juego entre lágrimas por su suplente Senne Lammens, quien cometió un trágico error al conceder un rebote tras un disparo de Pau Cubarsí, acción que fue fríamente aprovechada por Mikel Merino al minuto 88 para firmar el definitivo 2-1 en favor de España.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE