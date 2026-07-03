﻿Costa Rica decomisa por primera vez cocaína líquida en operación marítima

• El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se han convertido en el principal problema de seguridad en Costa Rica

Costa Rica.- Las autoridades de Costa Rica decomisaron este viernes, por primera vez, un cargamento de cocaína líquida en el mar, el cual era transportado en una lancha pesquera tripulada por cuatro personas del mismo país que enfrentarán cargos por narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) informó que tal decomiso en el Pacífico se trata de “un hecho sin precedentes” en la lucha antidrogas del país, que contó con la cooperación en inteligencia de la Armada de Colombia.

El Servicio Nacional de Guardacostas interceptó la embarcación nombrada ‘Sol de Oro VI’, de bandera costarricense, a 289 kilómetros de la localidad de Golfito en la provincia de Puntarenas, y en la nave encontró pichingas (barriles plásticos) con un cargamento de cocaína líquida de aproximadamente 560 kilos.

En el barco también hallaron pichingas con 95 paquetes de cocaína en polvo, de aproximadamente un kilo cada uno.

El informe oficial indica que al percatarse de la presencia policial, los tripulantes de la embarcación lanzaron varios de los barriles plásticos al agua, los cuales fueron recuperados por las autoridades.

Los detenidos por este caso se apellidan Madriz Sánchez, Solórzano Villalobos, Pérez Méndez y Herrera Acevedo, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel.

El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se han convertido en el principal problema de seguridad en Costa Rica, país que en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios vinculados generalmente a la lucha de bandas que se disputan el negocio.

Según datos oficiales del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46.5 toneladas de cocaína: la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47.1 toneladas de 2020.

Las cifras del ICD indican que, a marzo de 2026, los decomisos de cocaína en Costa Rica alcanzaban las 13.8 toneladas.

En este contexto, el país ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico; y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada ‘Escudo de las Américas‘, que supuestamente pretende derrotar a los carteles de la droga.

Con información de EFE

Foto: Especial