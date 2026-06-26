Cortan luz a cinco familias autónomas en Larráinzar

– Acusan que les exigen pagar 150 pesos bimestrales y advierten que reconectarán el servicio por su cuenta –

Cinco familias autónomas de San Andrés Larráinzar denunciaron que pobladores de la cabecera municipal les cortaron el servicio de energía eléctrica y buscan obligarlas a pagar 150 pesos cada dos meses, pese a que desde 1994 se mantienen en resistencia de pago.

En un documento, sus compañeros señalaron que el conflicto inició después de una falla en un transformador ubicado en la calle Morelos, el pasado 13 de junio. Según su versión, los usuarios pidieron copias de recibos de luz para revisar quiénes estaban al corriente, pero las cinco familias no cuentan con esos documentos por su postura de resistencia.

Los denunciantes afirmaron que cooperaron con 100 pesos y después con 50 pesos más para reparar el desperfecto, pero aun así fueron presionados para cubrir una cuota bimestral. También acusaron amenazas, entre ellas obligarlos a instalar su propio transformador o comprar paneles solares.

El 21 de junio, dijeron, habitantes de la calle Morelos volvieron a exigir recibos y después cortaron los bajantes de luz. De acuerdo con la denuncia, durante el corte estuvo presente la Policía Municipal.

Las autoridades autónomas aseguran que buscaron diálogo con autoridades oficiales, pero no obtuvieron solución. Por ello anunciaron que reconectarán el servicio por su cuenta y responsabilizaron al ayuntamiento, al gobierno estatal y al federal de cualquier agresión.