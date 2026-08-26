Corriente arrastra tráiler y automóvil en Mapastepec

– El hecho ocurrió en “Mal Pasito”; de forma extraoficial se reporta una persona fallecida, aún sin confirmar –

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron una emergencia en la zona conocida como “Mal Pasito”, en Mapastepec, donde la fuerza de la corriente arrastró un tráiler y un automóvil que circulaban entre los caminos que conectan a Ruiz Cortínez y Simón Bolívar.

De acuerdo con los primeros reportes, el aumento repentino del caudal sorprendió a las unidades cuando transitaban por este punto, lo que generó condiciones de alto riesgo y obligó a movilizar a cuerpos de emergencia y autoridades.

Se informó sobre una persona fallecida como consecuencia del incidente. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre ese deceso, tampoco se ha dado a conocer la identidad de la posible víctima ni las circunstancias exactas en las que habría ocurrido.

Personal de auxilio se trasladó a la zona para verificar la situación, atender a las personas afectadas y revisar las condiciones del tramo ante la fuerza del agua.

Las labores continuaban mientras se buscaba establecer cuántas personas estuvieron involucradas y si existían más daños.