Copoya busca afianzarse como Pueblo Mágico

– Seinfra presentó la propuesta ante ejidatarios y vecinos, quienes plantearon inquietudes sobre el proyecto –

Autoridades estatales y municipales presentaron en Copoya el proyecto para consolidar a esta localidad como el Pueblo Mágico de Tuxtla Gutiérrez, durante una asamblea con autoridades ejidales, ejidatarios y habitantes.

El encuentro fue encabezado por la titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado, Anakaren Gómez Zuart, como parte de las acciones planteadas por el gobierno estatal para fortalecer el desarrollo de Copoya. También asistió el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Carlos Torres Culebro.

Durante la reunión se expusieron los alcances de la propuesta, orientada a reforzar la identidad de la localidad, preservar sus tradiciones y aprovechar los elementos culturales, gastronómicos y comunitarios que la distinguen dentro de la capital chiapaneca.

Gómez Zuart señaló la importancia de escuchar directamente a la población para construir proyectos acordes con la vocación de cada comunidad. En ese espacio, ejidatarios y vecinos plantearon inquietudes, propuestas y puntos de vista sobre el futuro de Copoya.

Los asistentes expresaron disposición para mantener el trabajo coordinado y avanzar en acciones que ayuden a preservar el origen, la cultura, las tradiciones y la riqueza gastronómica de la localidad.