﻿Convocan al Estatal de Futbol 7 Femenil en Tzimol

• La competencia estatal se desarrollará el próximo 15 de agosto, teniendo como sede las instalaciones de FutChito Tzimol

Bajo el lema “¡Somos pasión, somos equipo, somos Futbol 7!” la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas A.C. (AF7RACH), que preside la profesora Erika López Guzmán, emitió la convocatoria oficial para participar en el Campeonato Estatal de Futbol 7 Femenil 2026, clasificatorio rumbo al Nacional que se celebrará en el Estado de México.

La competencia estatal se desarrollará el próximo 15 de agosto, teniendo como sede las instalaciones de FutChito Tzimol, en el municipio de Tzimol, Chiapas y en este evento los equipos participantes buscarán obtener su pase al torneo nacional, programado del 3 al 5 de septiembre de 2026 en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la convocatoria, cada conjunto deberá estar integrado por un máximo de 14 jugadoras y dos integrantes del cuerpo técnico.

Además de premiar al equipo campeón, la organización entregará trofeos y medallas, reconocerá a la campeona de goleo y otorgará distinciones especiales a las participantes que destaquen durante la competencia.

La AF7RACH invita a clubes, ligas, escuelas y equipos femeniles de los diferentes municipios de Chiapas a integrarse a esta eliminatoria, cuyo propósito es fortalecer la práctica competitiva del Futbol 7 y conformar una representación estatal de alto nivel.

Para conocer el proceso de inscripción, requisitos y demás detalles de la convocatoria, las interesadas pueden comunicarse mediante WhatsApp a los números: 961 215 1612 y 961 371 0684.

Finalmente, es importante destacar que el Campeonato Estatal de Futbol 7 Femenil 2026 cuenta con el respaldo de autoridades municipales y deportivas de Tzimol, así como del Instituto del Deporte, además del aval de la Federación Mexicana de Futbol 7, Rápido y Mini Futbol.