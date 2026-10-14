﻿Convocan a Encuentro de Artes Marciales y Deportes de Combate

• Este evento multidisciplinario que contempla competencias de jiu jitsu, artes marciales mixtas, box, muay thai, kick boxing y karate do

El próximo 25 de octubre en las instalaciones del Auditorio “Jaime Sabines” del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Plantel 13, se llevará a cabo el Encuentro de Artes Marciales y Deportes de Combate, así lo confirmó Javier Ley, representante de la Fundación Ley.

En este marco, el organizador destacó que este evento multidisciplinario que contempla competencias de jiu jitsu, artes marciales mixtas, box, muay thai, kick boxing y karate do, tiene una causa solidaria.

“La invitación está abierta a todas las escuelas y academias, el acceso será con un kilo de ayuda para donar a una casa hogar, a través de este evento buscamos fortalecer los lazos con los entrenadores y atletas de los deportes de contacto y también ayudar a quienes necesitan una mano de ayuda”, declaró.

Finalmente, Ley Torres hizo extensa la invitación a atletas, escuelas y academias para que participen, los interesados pueden solicitar informes al número 961 213 4422.