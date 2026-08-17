Continúa búsqueda de pescadores en Tonalá

– Brigadas mantienen recorridos por aire y mar; el último contacto con los dos hombres fue el viernes 14 de agosto –

La búsqueda de dos pescadores de Paredón continúa este lunes frente a las costas de Tonalá, luego de que su embarcación no regresara en el tiempo previsto. Protección Civil de Chiapas informó que las brigadas mantienen recorridos por aire y mar, aunque hasta el momento no se tienen resultados positivos.

Los dos hombres salieron de la Bahía de Paredón el jueves 13 de agosto a bordo de una embarcación “Imemsa”. De acuerdo con los reportes oficiales, el último contacto por radio ocurrió el viernes 14, cuando se encontraban aproximadamente a 120 kilómetros mar adentro, a la altura de la barra.

Desde el domingo, la Dirección de Rescate Aéreo mantiene sobrevuelos sobre la ruta que habrían seguido los pescadores, mientras embarcaciones de búsqueda recorren la última zona donde se tuvo comunicación con ellos y puntos cercanos.

Protección Civil señaló este lunes que los trabajos permanecen activos y que las brigadas continúan en la zona. La dependencia también informó que mantiene acompañamiento y apoyo humanitario para las familias de los dos desaparecidos.

Hasta la tarde de este lunes no se había reportado la localización de los pescadores ni de la embarcación. Las labores continuaban en la costa de Tonalá, a la espera de encontrar algún indicio que permita ubicar a los tripulantes.