Conmoción por muerte de adolescente en Pantelhó

– El menor fue localizado ahorcado tras una búsqueda; familiares piden aclarar si se trató de suicidio u homicidio –

Un adolescente de 14 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este domingo en la comunidad Roblar Chijtontic, municipio de Pantelhó, después de que familiares y vecinos organizaran una búsqueda al notar su ausencia desde la tarde y noche del sábado.

El menor fue identificado como Juan “N”. De acuerdo con reportes de la comunidad, su cuerpo fue encontrado en una zona arbolada, lo que provocó consternación entre habitantes y familiares.

Sus seres queridos señalaron que desconocen las circunstancias en que ocurrió la muerte y pidieron que las autoridades investiguen a fondo para determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio.

La familia describió al adolescente como un joven alegre y apreciado en la localidad, por lo que el caso generó preocupación entre los pobladores, quienes esperan que los peritajes permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades competentes deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer la causa de muerte y brindar certeza a la familia.